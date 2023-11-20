У Празі відкрили новий центр українського "Паспортного сервісу"

укрінформ

Держпідприємство "Документ" 20 листопада відкрило новий центр "Паспортний сервіс" у столиці Чехії Празі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Новий центр зможе обслуговувати до 500 клієнтів на день та працюватиме з понеділка до суботи з 9:00 до 18:00 без перерви.

Директорка відокремленого підрозділу ДП "Документ" у ЧР Анастасія Кузмицька розповіла, що десять співробітників почали працювати в Чехії у березні 2023 року на мобільних комплексах – спеціально обладнаних автобусах, які працювали як пересувні станції.

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На початку було шість станцій, які оформили з того часу документи понад 27 тисячам громадян. З жовтня штат сервісу був збільшений до 26 людей, і відтепер вони обслуговуватимуть громадян в обладнаному приміщенні з 13 вікнами прийому та чотирма вікнами видачі документів, зокрема паспортів і водійських прав.

Новий "Паспортний сервіс" став 12-м подібним у Європі та другим за розміром після берлінського.

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Раніше повідомлялось, що українці в Німеччині та Іспанії можуть відновити втрачене водійське посвідчення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс".