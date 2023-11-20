Міненерго: 4 блоки ТЕС відключені у короткострокові ремонти 

За минулу добу, 19 листопада, у короткострокові ремонти виходили 5 блоків ТЕС, один з них вже відновив роботу.

Про це повідомляє міністерство енергетики.

У міністерстві запевняють, що виходи у короткостроковий ремонт 5 блоків ТЕС не впливають на ситуацію із забезпеченням електроенергією.

Також через зниження температури та погіршення погодних умов поступово зростає споживання електроенергії. Максимум минулої доби було зафіксовано о 17:20.

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Крім того, у Запорізькій області відключалася лінія 330 кВ оператора системи передачі. Наразі триває обстеження.

Додаються, що Україна в період з за 18 та 19 листопада експортувала 2106 МВт-год, імпорт за ці дні - 7809 МВт-год.

Нагадаємо:

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Фахівці НАЕК "Енергоатом" завершили планові ремонти на останньому, дев’ятому атомному блоці української АЕС. Відтепер на повну потужність працюють усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території.