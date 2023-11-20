Польські прикордонники блокують пропуск бензовозів та гуманітарної допомоги до України

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Гуманітарна допомога від Червоного Хреста не потрапила в Україну через відмову польських прикордонників її пропустити. Цистерни з нафтопродуктами та іншими небезпечними речовинами переповнили паркінги та узбіччя доріг.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами представника перевізної компанії зі Львова Тараса Світлика, на кордоні зараз знаходиться більша частина вантажівок підприємства, а саме 24 тенти (каркасні фури – ред.) і вісім цистерн з пальним.

"Ми говорили із польською поліцією в Корчовій, вони розуміють небезпеку, бо там дуже перевантажений паркінг різною спецтехнікою із бензином, газом, різними небезпечними речовинами. Це може бути надзвичайна ситуація, якщо це вибухне. Польська поліція розуміє, але розводять руками і каже, що не має на це впливу ніякого", – зазначив Світлик.

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Також на польській дорозі Т94 стоїть велика кількість цистерн UPG, WOG, SOCAR, додав Світлик.

За його словами, великі нафтотрейдери в Україні мають запаси, тому брак пального українці зараз не відчують.

Натомість польські прикордонники запевнили, що в першу чергу пропускають вогненебезпечні вантажівки, фури з продуктами, які швидко псуються, та гуманітарну допомогу для України, але українські водії стверджують протилежне.

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"Зокрема, дві вантажівки з Івано-Франківська, які везуть гуманітарну допомогу із Нідерландів, прикордонники ПП "Корчова – Краківець" відправили на "відстій" і записали в "живу" чергу. Вже четвертий день вони чекають, щоб відвезти у Кропивницький та Лубни медичне обладнання", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Через блокування польськими перевізниками роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною наразі в чергах на трьох напрямках перебуває близько 2 900 вантажівок.