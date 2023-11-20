Фонд держмайна залучив ще 35 мільйонів на приватизаційних аукціонах

Фонд державного майна України минулого тижня на 16 приватизаційних аукціонах реалізував активи на 35,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"+35,5 млн гривень інвестицій — результат приватизаційних аукціонів цього тижня. Команда ФДМУ провела 16 успішних приватизаційних аукціонів", - йдеться в повідомленні.

Стартова вартість усіх об’єктів становила близько 3,2 млн гривень – це адміністративна та промислова нерухомість.

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За активи змагалися 83 учасники, а в результаті конкурентних торгів вартість об'єктів зросла в 11 разів.

Найбільшу суму було отримано від продажу деревообробного комплексу у Волинській області – 17,1 млн грн.

Також Фонд продав цехи для переробки деревини у Волинській області за 5,3 млн грн.

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Нагадуємо:

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики схвалив призначення новим головою Фонду держмайна очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля.