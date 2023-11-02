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Зеленський звільнив заступницю голови АМКУ

Четвер, 2 листопада 2023, 11:02 - Ігор Пилипів
 
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив Анжеліку Коноплянко з посади заступника голови Антимонопольного комітету України.

Про це йдеться в указ №722/2023 оприлюднений на сайті ОП. 

"Звільнити Коноплянко Анжеліку Олександрівну з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого згідно з поданою заявою", – йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що на посаду заступника голови АМКУ Анжеліка Коноплянко була призначена в серпні 2021 року.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський своїм указом від 13 вересня звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ) Сергій Тищика.

АМКУ Зеленський
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