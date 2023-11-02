Ціни на нафту зростають після трьох днів падіння

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Після зниження ціни на нафту впродовж трьох попередніх сесій марка Brent здорожчала до 85,5 дол за барель.

Про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що ціна на січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 85,49 дол за барель, що на 0,86 дол (1,02%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Також котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися на 0,87 дол (1,08%) і становили 81,31 дол за барель. За підсумками минулої сесії вони втратили 0,58 дол (0,7%), опустившись до мінімальних із кінця серпня 80,44 дол за барель.

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"Негативним чинником для ринку у середу стали дані про зростання резервів нафти у США за підсумками другого тижня поспіль. Комерційні запаси минулого тижня збільшилися на 773 тис. барелів, повідомило Міністерство енергетики країни. Опитані Bloomberg експерти прогнозували зростання на 1,8 млн барелів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, товарні запаси бензину зросли на 65 тис. барелів, дистилятів – зменшилися на 792 тис. барелів. Аналітики очікували скорочення на 133 тис. і 1 млн барелів відповідно.

За словами редактора Sevens Report Research Тайлера Річі, з урахуванням погіршення довгострокового прогнозу для попиту на паливо та на тлі глобальних статданих, посилюються побоювання, що на фізичному ринку нафти утворюється профіцит у найближчі місяці або квартали.

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Нагадаємо:

У жовтні імпорт російської нафти в Індію знизився приблизно на 11% через ремонтні роботи нафтопереробному заводі у Джамнагарі.