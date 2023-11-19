Мінвідновлення створило штаб допомоги водіям, які застрягли на кордоні з Польщею

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями створило штаб допомоги українським водіям, які залишися заблокованими на кордоні з Польщею.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. Вбік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, вбік Рави Руської – понад 10 км, убік Краківця – понад 16 км", – зазначив Кубраков.

Відповідно, міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключова задача – забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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За словами Кубракова, на кожному з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби й знаходиться на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483.

Наразі на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки.

Додається, що потреби можна вказати через гугл-форму.

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"Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба. Штаб працюватиме допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилися близько 2800 вантажівок через протести польських перевізників.