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Мінвідновлення створило штаб допомоги водіям, які застрягли на кордоні з Польщею

Неділя, 19 листопада 2023, 15:27 - Ігор Пилипів
 
getty images

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями створило штаб допомоги українським водіям, які залишися заблокованими на кордоні з Польщею.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. 

"Українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. Вбік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, вбік Рави Руської – понад 10 км, убік  Краківця – понад 16 км", – зазначив Кубраков. 

Відповідно, міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключова задача – забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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За словами Кубракова, на кожному з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби й знаходиться на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки  +38 (067) 120 0483.

Наразі на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. 

Додається, що потреби можна вказати через гугл-форму.

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"Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба. Штаб працюватиме допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилися близько 2800 вантажівок через протести польських перевізників.

Мінвідновлення Польща Держприкордонслужба
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Економічна правда
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