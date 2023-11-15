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Російський університет в обхід санкцій купив у Канаді систему виявлення дронів – ЗМІ

Середа, 15 листопада 2023, 11:00 - Ігор Пилипів

Російський технологічний університет МІРЕА закупив у канадської компанії Skycope Technologies Inc. радар-детектор SkyEye для виявлення безпілотників, вартістю 4,5 млн рублів.

Про це повідомляє "Агентство".

Зазначається, університет оголосив тендер на закупівлю системи на початку травня цього року і протягом двох тижнів обрав переможця. Постачання організував підприємець Максим Суслопаров.

"Уже 7 червня радар-детектор доставили в університет. До держконтракту додавали декларацію Євразійського економічного союзу на ввезення систем SkyEye, отриману в січні 2023 року московською компанією "Техком", – йдеться в повідомленні. 

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За даними виробника радар-детектор може розпізнавати понад 330 моделей дронів на відстані до 35 км на відкритій місцевості і до 10 км у місті.

Припускається, що дальності дії канадської системи вистачить, щоб прикрити більше третини площі Москви в межах Московської кільцевої автодороги. Також університет може використовувати систему в дослідницьких цілях, оскільки розробляє антидронові пристрої. Раніше ЗВО придбав три антидронових рушниці "Дрон 1200" за 400 тисяч рублів ("рушниці" виробляють у Китаї, дальність дії - 1,2 кілометра).

Крім того, за словами юриста санкційної практики британської компанії Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставка SkyEye потрапляє під обмеження, введені владою Канади.

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Економічна правда.

РФ санкції Канада
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