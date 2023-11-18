Росіяни завдали удару по нафтобазі на Одещині – Міненерго

Уночі 18 листопада внаслідок ворожого удару в Одеській області було пошкоджено нафтобазу, також в низці областей пошкоджені мережі електропередач через ворожі атаки та технологічні порушення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що у Запорізькій та Одеській областях внаслідок ворожих ударів пошкоджені мережі, через бойові дії та технологічні порушення без світла 416 населених пунктів.

На Одещині внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об’єкт – нафтобазу. Також у Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну ЛЕП, споживачі не знеструмлювалися. Загалом в області через обстріли без світла залишаються 63 населених пункти.

Реклама:

Крім того, через бойові дії в одному з районів Дніпропетровської області сталося пошкодження газопроводу, є відключені споживачі.

"Внаслідок обстрілів було знеструмлено 12 населених пунктів, без світла залишилися майже 21 тисяча абонентів. Енергетики заживили 21 населений пункт, включно з тими, які були знеструмлені раніше, та повернули світло 24,7 тис. абонентам. Загалом в області залишаються без світла 113 населених пунктів", – повідомили в міністерстві щодо ситуації в Донецькій області.

Додається, що на Чернігівщині через технічні причини знеструмлено 6 населених пунктів та 1 частково, без світла 2266 абонентів.

Реклама:

Нагадаємо:

На Одещині росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого без світла залишаються 2 тис абонентів.