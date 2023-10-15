Катарські інвестори відмовились від покупки ФК "Манчестер Юнайтед"

Катарська група інвесторів на чолі з шейхом Джассімом Бін Хамадом Джей Джей Аль Тані відкликала свою заявку 6,1 млрд дол на купівлю футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє Bloomberg

Видання, посилаючись на власні джерела, зазначили, що катарські інвестори запропонували за команду понад 5 млрд фунтів стерлінгів (6,1 млрд дол) у порівнянні з поточною ринковою вартістю в 3,3 млрд дол. Однак цієї пропозиції було недостатньо, щоб задовольнити вимоги власників клубу, сім'ї Глейзерів.

Зазначається, що процес торгів, який тривав майже рік, супроводжувався затримками, оскільки пропозиції не відповідали очікуванням сім’ї Глейзер у 6 млрд фунтів стерлінгів.

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Крім того, новим фаворитом на покупку "МЮ" Джим Реткліфф може зробити пропозицію щодо деяких акцій, якими володіють як Глейзери, так і міноритарні інвестори в Манчестер Юнайтед.

Відповідно, Реткліфф може отримати початкову частку приблизно 25% у Манчестер Юнайтед в угоді, яка може оцінити клуб у понад 5 млрд фунтів (6,1 млрд дол).

Нагадаємо:

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Футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" підписав угоду з Adidas на суму 900 млн фунтів стерлінгів (1,1 млрд дол), продовживши партнерство з офіційним постачальником екіпіровки ще на 10 років.