Кабмін затвердив фінплан "Укроборонпрому" на 2024 рік

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Кабінет міністрів на засіданні 17 листопада затвердив фінансовий план "Укроборонпрому" на 2024 рік.

Про це повідомив у Telegram міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Плануємо суттєве зростання виручки, хороший прибуток.

В нас є приклади, коли за рахунок суттєвого збільшення обʼємів виробництва, ціна на вироби "Укроборонпрому знизилась вдвічі порівняно з весною цього року. Але навіть при цьому, "Укроборонпром" нарощує прибуток. Так і має працювати державний оборонний холдинг", - написав Камишін.

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При цьому він не уточнив запланованих фінансових показників концерну. Рішення уряду поки не оприлюднене на сайті Кабміну.

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Нагадуємо:

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Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" відновлює роботу конкурсних комісій для відбору кандидатів на керівні посади.

На початку вересня "Українська оборонна промисловість" (колишній концерн "Укроборонпром") презентував стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023-2024 роки.

Економічна правда