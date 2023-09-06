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Реформований "Укроборонпром" повертає конкурсний відбір на керівні посади

Середа, 6 вересня 2023, 20:47 - Анастасія Дячкіна

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" відновлює роботу конкурсних комісій для відбору кандидатів на керівні посади.

Про це повідомляє пресслужба підприємства. 

"Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" повертає практику роботи конкурсних комісій, які проведуть підбір кандидатів на посаду директорів низки підприємств", – сказано у повідомленні.

У компанії зауважили, що цей крок є одним із важливих елементів імплементації затвердженої Антикорупційної стратегії.

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До спеціальної процедури підбору кандидатів на посади залучать профільну комісію. Потенційних управлінців розглядатимуть на умовах конкурентності, справедливості, неупередженості та прозорості.

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Нагадуємо: 

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На початку вересня "Українська оборонна промисловість" (колишній концерн "Укроборонпром") презентував стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023-2024 роки.

держпідприємства Укроборонпром
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