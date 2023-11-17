Єврокомісія пропонує заборонити продаж Росії нафтових танкерів

Європейська комісія пропонує заборонити продаж Росії танкерів для сирої нафти та нафтопродуктів.

Ці заходи розглядаються, щоб запобігти обходу Москвою західних санкцій щодо російської нафти за допомогою тіньового флоту суден, пише Reuters.

Відповідні пропозиції обговорювалися 17 листопада послами урядів ЄС.

Також йдеться про те, що продаж танкерів третім країнам має включати договірні положення про те, що кораблі не можуть бути перепродані Росії.

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Крім того, третім країнам хочуть заборонити використання таких танкерів для перевезення російської сирої нафти чи нафтопродуктів з порушенням західних цінових обмежень, тобто, якщо ціна сирої нафти перевищує 60 доларів за барель.

Нагадуємо:

У вересні повідомлялось, що Росії вдалося уникнути обмежень "Великої сімки" на більшу частину свого нафтового експорту, і така зміна торговельних потоків сприятиме збільшенню доходів Кремля, оскільки ціни на нафту зростають до 100 доларів за барель.

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16 листопада Сполучені Штати Америки посилили санкції проти Росії. Серед іншого, під обмеження потрапили три танкери під прапором Ліберії, порушували цінову стелю на нафту.

15 листопада Міністерство фінансів США запросило в судноплавних компаній із 30 країн інформацію приблизно про сотню суден, підозрюваних у транспортуванні російської нафти, з порушенням західних санкцій.

У жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.