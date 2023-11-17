На заблокованих пунктах пропуску в чергах стоять близько 2400 вантажівок

На ранок 17 листопада на українсько-польському кордоні на виїзді з Польщі в напрямку трьох пунктів пропуску - "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" - перебувають приблизно 2400 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, найбільша черга навпроти пункту пропуску "Ягодин" - це 1100 вантажних транспортних засобів, решта - у напрямку ПП "Краківець" і "Рава-Руська".

Речник зазначив, що за годину учасники страйку пропускають по кілька транспортних засобів у всіх напрямках.

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"Єдиний більш-менш інтенсивний рух ми відзначаємо на ПП "Краківець", коли вантажівки їдуть з України до Польщі", - сказав Демченко.

Загалом кількість транспортних засобів, які чекають на перетин кордону з Польщі в Україну, останні кілька днів тримається на рівні 2400-2500.

"Водночас перевізники обирають для себе й інші маршрути, і вже кілька днів ми спостерігаємо скупчення вантажівок і навпроти пункту пропуску "Шегині". Там перебувають близько 1100 вантажівок", - повідомили в Держприкордонслужбі.

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Нагадуємо:

Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Пропускну спроможність митниці на КПП "Ужгород" на словацькому кордоні збільшили майже вдвічі за тиждень через страйк польських перевізників на українсько-польському кордоні.