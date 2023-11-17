McDonald's відкрив ресторан у Яремче

McDonald's

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 17 листопада відкрила новий заклад у Яремче Івано-Франківської області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У ресторані площею понад 407 кв. м передбачено 123 місця для відвідувачів у залі та 112 - на терасі.

Замовлення можна зробити через термінали самообслуговування всередині будівлі на одній із 10 цифрових площин.

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Також туристи, які проїздом прямують далі автомобілями, можуть залишити їх поруч із рестораном на великому паркінгу або скористатися послугою "МакДрайв".

Ресторан і "МакДрайв" працюватимуть з 07:00 до 22:00, але під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відчинятиметься орієнтовно за годину після відбою тривоги.

Нагадуємо:

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13 листопада McDonald's відкрив перший заклад у Кіровоградській області - в місті Олександрія.