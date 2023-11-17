McDonald's відкрив ресторан у Яремче
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 17 листопада відкрила новий заклад у Яремче Івано-Франківської області.
Про це повідомила пресслужба компанії.
У ресторані площею понад 407 кв. м передбачено 123 місця для відвідувачів у залі та 112 - на терасі.
Замовлення можна зробити через термінали самообслуговування всередині будівлі на одній із 10 цифрових площин.
Також туристи, які проїздом прямують далі автомобілями, можуть залишити їх поруч із рестораном на великому паркінгу або скористатися послугою "МакДрайв".
Ресторан і "МакДрайв" працюватимуть з 07:00 до 22:00, але під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відчинятиметься орієнтовно за годину після відбою тривоги.
Нагадуємо:
13 листопада McDonald's відкрив перший заклад у Кіровоградській області - в місті Олександрія.