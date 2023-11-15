Уряд змінив вартість "красивих" номерів на авто

mukachevo.net

Кабінет Міністрів прийняв зміни до двох постанов, якими актуалізував вартість платних номерних знаків.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

На підставі аналізу з використанням методу попиту та пропозиції для платних номерних знаків на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановили єдину вартість – 2000 грн.

З урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції змінили вартість окремих платних номерних знаків:

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0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн;

чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн;

послідовні комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 – 50 000 грн;

двох послідовних пар однакових цифр – 15 000 грн;

з послідовних цифр 0123 та 1234 – 15 000 грн;

починаються із двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.

Також ураховуючи низький попит і високу пропозицію суттєво зменшили вартість платних номерних знаків із цифрою "6", а саме:

цифр 0006 та 6666 – 10 000 грн

із чотирьох цифр - двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 - 4000 грн

із чотирьох цифр, три з яких 6 та розташовані підряд - 4000 грн

Оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ, і стосується автомобілів та автобусів.

"Зауважу, що платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Водночас переважна більшість номерних знаків (цифрових комбінацій) є безкоштовними", – наголосив чиновник.

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Вартість платних номерних знаків переглянули після запровадження опції онлайн вибору та бронювання номерних знаків через Електронний кабінет водія. Менш як за чотири місяці від впровадження цієї опції нею скористалися понад 15 тисяч разів.

Заступник очільника МВС анонсував, що наступним кроком буде доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка.

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