Hyundai стане партнером "Укренерго" в модернізації системи передачі електроенергії

фото: Укренерго

НЕК "Укренерго" та південнокорейська Hyundai Engineering & Construction підписали меморандум щодо спільного вивчення можливостей розвитку системи передачі електроенергії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що підписання угоди відбулося між головою правління "Укренерго" Володимиром Кудрицьким та регіональний директор в Європі та Північній Африці Hyundai Engineering & Construction (E&C) Хюнг-Хван Пак під час міжнародної конференції Rebuild Ukraine у Варшаві.

В угоді йдеться про спільне дослідження майбутніх напрямків співробітництва та потенційної можливості для компанії Hyundai E&С участі у проєктах "Укренерго".

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За словами Кудрицького світовий бізнес шукає можливості для капіталовкладень в Україні, і українська енергетика має стати ключовою галуззю для успішних інвестицій.

"Укренерго" як оператор енергосистеми, готовий сприяти як Hyundai E&С, так і іншим компаніям, в ефективному дослідженні інвестиційної привабливості проєктів в енергетиці.

Нагадаємо:

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На платформі "Укренерго" 2 листопада пройшли добові спільні аукціони на продаж доступу до пропускної спроможності міждержавних ліній електропередачі за напрямками Україна-Румунія та Румунія - Україна.