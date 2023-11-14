Індія спростила процедуру експорту українських зернових

Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії включило Україну до переліку країн, які не обробляють зернові фумігантами з метилбромідом, і таким чином звільнило українських експортерів від сплати додаткової пені.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що відтепер українські експортери звільнені від сплати передбачених місцевим законодавством додаткових платежів (пені) та мають право експортувати зернові вантажі за умови проведення знезараження препаратами на основі фосфіду алюмінію.

"Натепер українське зерно для експорту до Республіки Індія може бути знезаражене препаратами на основі фосфіду алюмінію", – наголосили у відомстві.

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У Держпродспоживслужбі нагадали, що ввезення до Індії українських зернових було значно ускладнено за рахунок наявності обов’язкових вимог Індійської сторони щодо фумігації препаратами з діючою речовиною метилбромід (СН3Br).

Починаючи з 2016 року посольство України в Республіці Індія, Мінагрополітики, Мінекономіки, Держпродспоживслужба та профільні асоціації, що опікуються питанням знезараження і експорту зернових за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, працювали над лібералізацією ввезення українського зерна до Індії.

Нагадаємо:

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У серпні агентство Reuters повідомляло, що Індія веде переговори з Росією про імпорт пшениці зі знижкою на тлі різкого зростання світових цін, що є рідкісним кроком, спрямованим на збільшення поставок і стримування продовольчої інфляції напередодні виборів у країні в наступному році.