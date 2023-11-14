Інфляція у США у жовтні сповільнилась до 3,2%

afp

У жовтні інфляція у США сповільнилась до 3,2% порівняно з 3,7% у вересні та знаходиться значно нижче пікових рівнів, досягнутих минулого року.

Про це пише Axios із посиланням на дані Міністерства праці США.

При цьому значне падіння зумовлене ефектом високої бази. Приріст цін між вереснем та жовтнем відсутній.

Водночас базова інфляція у жовтні становила 4% річних порівняно з 4,1 % попереднього місяця.

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"Минулого місяця ціни на бензин, вживані легкові та вантажні автомобілі різко впали, що сприяло уповільненню інфляції.

А витрати на житло у жовтні зростали набагато повільніше - це ознака того, що довгоочікувана економістами дезінфляція нарешті почала проявлятися", - пише видання.

Також зазначається, що ФРС утримувалась від підвищення процентних ставок на двох засіданнях поспіль.

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При цьому представники ФРС пргнозують, що історична кампанія з підвищення ставок може ще не завершитися.

"Ми знаємо, що постійний прогрес у досягненні нашої 2-відсоткової мети не є гарантованим. Інфляція дала нам кілька фальшивих сигналів", - заявив минулого тижня голова ФРС Джером Пауелл.

"Якщо стане доцільним подальше посилення політики, ми без вагань зробимо це", - додав він.

Нагадаємо:

У вересні річна інфляція в США залишилась на рівні серпня - 3,7%, що практично збіглося з очікуваннями.