Річна інфляція в США залишилась на рівні 3,7%

AFP

У вересні річна інфляція в США залишилась на рівні серпня - 3,7%, що практично збіглося з очікуваннями.

Про це пише Bloomberg.

При цьому у вересні індекс споживчих цін порівняно з серпнем зріс на 0,4%, що трохи більше, ніж очікували економісти (0,3%), тоді як бащова інфляція без урахування цін на продукти харчування та енергоносії становила 0,3%, як і прогнозувалося.

"Для посадовців Федеральної резервної системи стійкість інфляції в США є аргументом на користь сценарію підвищення процентних ставок на більш тривалий період", - йдеться у повідомленні.

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За словами агентства, інфляція не зникає, вона ще повністю не приборкана і ще одне підвищення ставки ФРС до кінця року не виключено, хоча збереження поточної ставки залишається основним варіантом.

Базова інфляція знизилася з 4,3% до 4,1% (це дворічний мінімум). Загальна інфляція вища за базову через зниження цін на частину волатильних статей: паливо, старі автомобілі, одяг.

Але зросли при цьому ціни на житло, яке залишилося найголовнішим драйвером зростання цін.

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Економічна правда