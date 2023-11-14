Новий маршрут "Укрзалізниці" до Варшави зазнав змін з 14 листопада

"Укрзалізниця" продовжила новий маршрут до Варшави, тепер з 14 листопада на українській території пасажири зможуть доїхати до Чернівців.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Раніше пасажири могли їхати поїздом із Коломиї до Львова, а на прикордонній станції Рава-Руська пересідали на польський поїзд.

Новий варіант маршруту дає змогу пасажири починати або завершувати варшавський маршрут з Чернівців.

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Так, поїзд №868/867 в експериментальному режимі відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

Він прямуватиме через станції Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58. Там відбуватиметься пересадка на поїзд польського перевізника SKPL, який прибуває до Варшави о 17:18.

З Рави-Руської у зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме до Чернівців о 13:20.

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Також призначені додаткові рейси з Чернівців до Рава-Руської через Івано-Франківськ та Львів. Поїзд №866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42.

Придбати квитки на всі рейси можна в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадуємо:

З 8 листопада придбати квитки на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна лише з "Дія.Підписом". Такий крок має вплинути на ситуацію з масовою перекупкою квитків на цьому напрямку.