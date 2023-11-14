Санкції проти РФ: 30 аеропортів і 15 авіакомпаній відключать від авіаційної доменної зони

Російські авіакомпанії та аеропорти відключать від міжнародної доменної зони .aero.

Таке рішення ухвалив швейцарський провайдер послуг для цивільної авіації SITA, який адмініструє вказану доменну зону, повідомляє Forbes Russia з посиланням на джерела в авіаційній галузі.

Рішення ухвалено у зв'язку із санкціями і війною в Україні.

У доменній зоні .aero зареєстровано понад 200 сайтів. Цей домен використовують близько 30 російських аеропортів (Шереметьєво, Жуковський, Казань, Красноярськ, холдинги "Аеропорти регіонів", "Аеродинаміка" та ін.), а також 15 авіакомпаній ("Победа", "Азимут", "Ямал", "Ікар", "Алроса" та ін.).

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Цю інформацію підтверджують принаймні три джерела в авіаційній галузі.

Водночас, як стверджує видання, Росія спробувала розв'язати цю проблему грошима, хоча й не надовго.

За інформацією одного з джерел, реєстратор Ru-Center, отримавши повідомлення від швейцарської сторони, екстрено продовжив термін дії доменів усіх своїх клієнтів на один рік за свій рахунок, щоб зберегти працездатність сайтів.

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Яким чином факт спішної олати доменів може вплинути на введення санкційних заходів, російські ЗМІ не повідомляють.

Нагадуємо:

У жовтні Росія подала скаргу до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про порушення правил авіасполучення країнами Заходу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти авіаційної галузі РФ було запроваджено масштабні санкції, які закрили для російських літаків повітряний простір над багатьма країнами світу.

Однак більш чутливо санкції вдарили по стану авіагалузі. У 2023 році на російських літаках стало небезпечно літати. Авіаційні інциденти трапляються з регулярною постійністю.

Попри це, більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.

При цьому в Росії почали приховувати несправності літаків.

Зокрема, російська авіакомпанія "Аерофлот" випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні відмови та несправності обладнання салону до бортового журналу (Cabin Log Book) тільки після узгодження з командиром літака. Така ж практика поширена в інших авіакомпаніях.