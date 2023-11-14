США перевіряють 100 суден через ймовірні порушення нафтових санкцій проти РФ – ЗМІ

Міністерство фінансів США надіслало компаніям з управління судами повідомлення про 100 суден, які підозрюють у порушенні санкцій Заходу щодо російської нафти.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на джерела в уряді.

Зазначається, що листи від американського уряду отримали компанії, які управляють суднами приблизно у 30 країнах. Відповідні дії є найбільшим кроком у своєму роді зі сторони США після запровадження ліміту цін на нафту.

"Деякі з суден, які зараз перевіряються, брали участь у вивантаженні російської нафти з тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ у Фінській затоці", – йдеться в повідомленні.

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Додається, що однією з компаній, яка отримала запит на інформацію, була Beks Shipping, розташована в Туреччині.

"Запити на інформацію є звичайним кроком у розслідуванні санкцій і призначені для збору деталей, таких як інформація про компанії, які зафрахтували певні судна та/або купували нафту, яку вони перевозили", – пояснює видання.

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Імпорт російської нафти Urals до Туреччини в листопаді досягне рекордного рівня. Водночас трейдери очікують, що закупівлі нафти РФ іншими основними покупцями, Індією та Китаєм, залишаться стабільними попри менші заплановані навантаження.