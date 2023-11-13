Нафта впала в ціні перед оновленням прогнозів ОПЕК та МЕА

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Ціни на нафту знижуються на тлі очікувань трейдерів прогнозів щодо перспектив попиту від ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 80,61 дол за барель, що на 0,82 дол (1,01%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.

"ОПЕК опублікує щомісячний звіт щодо нафтового ринку 13 листопада, МЕА – 14 листопада", – йдеться в повідомленні.

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Також ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здешевшали на 0,79 дол (1,02%), до 76,38 дол за барель.

Додається, що за останні три тижні Brent втратила 12% вартості на тлі "ведмежих" сигналів з Китаю, США і Європи, а також зниження премії за ризик, що закладалася трейдерами у ціну через конфлікт на Близькому Сході. Перебоїв у постачанні нафти з регіону, чого побоювався ринок, не сталося.

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