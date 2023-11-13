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WhatsApp презентувала функцію голосового чату для великих груп

Понеділок, 13 листопада 2023, 20:50 - Олексій Павлиш
 
WhatsApp

Соцмережа WhatsApp запускає нову функцію голосового чату для великих груп із понад 33 осіб - вона стане доступною по всьому світу в "найближчі тижні".

Про це пише TechCrunch із посиланням на заяву компанії.

За словами видання, голосові чати нагадують аналогічні функції в Discord, Telegram і Slack.

"Голосові чати дають змогу ініціювати спілкування без дзвінка кожному учаснику. Члени групи можуть приєднатися до розмови через спливаюче вікно.

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Усі голосові чати захищені наскрізним шифруванням, зазначають у WhatsApp. Під час розмови учасники також можуть продовжувати обмінюватися текстовими повідомленнями в месенджері", - йдеться у повідомленні.

У WhatsApp додали, що протягом найближчих тижнів компанія розгорне такі голосові чати по всьому світу.

Нагадаємо:

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Раніше розробники WhatsApp анонсували запуск нової функції, що дає змогу одночасно відкривати кілька облікових записів на одному пристрої. 

Економічна правда

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