Мінекономіки створить з MIGA робочу групу для пришвидшення процесу страхування інвесторів

Міністерство економіки спільно з Багатостороннім агентством гарантій інвестицій (MIGA) домовились про створення робочої групи для пришвидшення та оптимізації процесу страхування інвесторів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Зараз Україна потребує розблокування притоку приватних інвестицій. Але всі розуміють, що без надійних інструментів зі страхування військових ризиків, ми не побачимо активного притоку інвестицій. Тому на засіданнях Мультидонорної координаційної платформи ми знову і знову підійматимемо питання щодо акумуляції додаткових ресурсів саме на збільшення фінансування програм страхування військових ризиків", – наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що цьогоріч MIGA вже втілила два проєкти зі страхування військових ризиків у реальному секторі і ще два у фінансовому секторі. Також вони працюють над залученням додаткового фінансування до кінця року від п’яти країн.

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"Ми домовились про створення робочої групи для пришвидшення та оптимізації процесу страхування інвесторів", – додала глава відомства.

Нагадаємо:

MIGA нещодавно затвердила десятирічний пакет страхування вартістю 9,1 млн дол для проєкту індустріального парку М10 у Львівській області.

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Ця страхова угода частково фінансується країнами-донорами через Цільовий трастовий фонд підтримки реконструкції та економічного розвитку України (SURE), під наглядом MIGA.

























