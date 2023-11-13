Tesla подаватиме до суду за спробу перепродати пікап Cybertruck протягом року

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Компанія Tesla оприлюднила умови продажу свого довгоочікуваного електричного пікапа Cybertruck напередодні запуску продажів 30 листопада - зокрема, власники не зможуть перепродавати авто протягом першого року після доставки.

Про це пише Business Insider.

Так, згідно з умовами Tesla, клієнти, які отримають перші пікапи Tesla Cybertruck у листопаді цього року, не зможуть перепродати свої автомобілі протягом першого року - інакше компанія Маска подаватиме до суду, вимагаючи 50 тисяч доларів компенсації.

"Ви погоджуєтесь, що не будете продавати або намагатися продати транспортний засіб протягом першого року після дати його доставки.

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Tesla може вимагати винесення судової заборони, щоб запобігти передачі права власності на транспортний засіб, або вимагати від вас відшкодування в розмірі 50 тис доларів або вартості, отриманої як винагороди за продаж або передачу, залежно від того, що більше. Tesla також може відмовити вам у продажі будь-яких автомобілі, що компанія випустить у майбутньому", - йдеться в умовах продажу.

Але якщо клієнт має вагому причину продати свій Cybertruck, Tesla може погодитися викупити його за початковою ціною мінус "0,25 дол за милю пробігу, розумний знос і витрати на ремонт автомобіля відповідно до косметичних і механічних стандартів Tesla для вживаних автомобілів".

Якщо ж Tesla не захоче викупляти автомобіль назад, компанія може погодитися, щоб клієнт продав його комусь іншому.

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"З огляду на те, що більшість програмного забезпечення, яке використовується на електромобілях Tesla, працює за підпискою, перепродаж може бути складним. Функція повного автономного водіння, яка коштує до 199 доларів на місяць, не може бути передана новому власнику", - пише Fast Company.

Нагадаємо:

Гендиректор Tesla Ілон Маск попередив про труднощі з нарощуванням виробництва довгоочікуваного електропікапа Cybertruck і оголосив, що поставки почнуться 30 листопада.