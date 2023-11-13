Суд конфіскував ще одні активи Сальдо та його дружини
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів колаборанта Володимира Сальдо.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Зазначається, що нову справу проти Сальдо суд розглянув у спрощеному провадженні, оскільки обґрунтування для конфіскації його активів були встановлені ще у попередніх рішеннях.
"Цього разу суд стягнув активи не лише самого Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд", - додають в організації.
Так, ВАКС постановив конфіскувати:
- 1 274 грн 15 коп., які зберігаються на рахунку в АТ "СЕНС БАНК",
- 413 911 грн 39 коп., які зберігаються на рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК",
- 319,88 дол., які зберігаються на рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК",
- грошові кошти у розмірі 1 174,71 євро, які зберігаються на рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";
- 8,5636% акцій ПАТ "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд", у кількості 132211 шт., номінальна вартість - 1 грн 5 коп.
Нагадаємо:
У травні Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.
Водночас ВАКС тоді не задовольнив позов Мін’юсту в частині стягнення в дохід державі активів, пов’язаних з донькою колаборанта Іриною Сальдо.
8 листопада в Одесі заочно засудили так званого "виконуючого обов'язки губернатора Херсонської області" Володимира Сальдо до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Економічна правда