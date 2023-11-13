Суд конфіскував ще одні активи Сальдо та його дружини

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів колаборанта Володимира Сальдо.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що нову справу проти Сальдо суд розглянув у спрощеному провадженні, оскільки обґрунтування для конфіскації його активів були встановлені ще у попередніх рішеннях.

"Цього разу суд стягнув активи не лише самого Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд", - додають в організації.

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Так, ВАКС постановив конфіскувати:

1 274 грн 15 коп., які зберігаються на рахунку в АТ "СЕНС БАНК",

413 911 грн 39 коп., які зберігаються на рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК",

319,88 дол., які зберігаються на рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК",

грошові кошти у розмірі 1 174,71 євро, які зберігаються на рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

8,5636% акцій ПАТ "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд", у кількості 132211 шт., номінальна вартість - 1 грн 5 коп.

Нагадаємо:

У травні Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.

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Водночас ВАКС тоді не задовольнив позов Мін’юсту в частині стягнення в дохід державі активів, пов’язаних з донькою колаборанта Іриною Сальдо.

8 листопада в Одесі заочно засудили так званого "виконуючого обов'язки губернатора Херсонської області" Володимира Сальдо до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Економічна правда