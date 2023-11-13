У Росії кажуть про "дуже негативні" тенденції щодо інфляції

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Зростання річної інфляції в Росії встановило новий рекорд із початку року, склавши 6,99%, а лише за перший тиждень листопада індекс споживчих цін підскочив на 0,42%.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на коментарі аналітиків ринку.

"Ціни на продовольство зростають фронтально, серед непродуктових товарів дорожчають чутливі до курсу", - заявляють аналітики інвестиційного проекту "Локо-Інвест".

Хоча після введення валютного контролю рубль зміг відштовхнутися від "дна", долар і євро, як і раніше, коштують майже на 40% дорожче, ніж на початку року - 91,85 і 98,15 рубля відповідно.

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Дані щодо інфляції, опубліковані в п'ятницю ввечері, виявилися "дуже негативними", зазначають аналітики Альфа-банку.

Дорожчають як продукти харчування, так і непродовольчі товари. Зоною "інфляційного лиха" в Росії стали овочеві та фруктові відділи супермаркетів, де зростання цін з початку року вимірюється десятками відсотків.

Про те, що інфляція в Росії в листопаді знову почала різко прискорюватися, випливає й зі статистики Росстату і Мінекономрозвитку, пише The Moscow Times .

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Усього за тиждень, з 31 жовтня до 7 листопада, індекс споживчих цін підскочив на 0,42% - стільки ж, скільки за весь листопад минулого року.

"А річна інфляція встановила новий рекорд з лютого - 6,99%", - підкреслює видання.

З такими темпами інфляція до кінця року ризикує перевищити прогноз Центробанку, який становить 7-7,5%, одностайні аналітики "Локо" і Альфа-банку. Відповіддю ЦБ стане чергове підвищення ключової ставки, значення якої з початку року зросло вже вдвічі - з 7,5% до 15% річних.

Нагадуємо:

За останні три місяці облікову ставку в Росії підвищували чотири рази.

За 2022 рік інфляція в Росії виявилася рекордною за сім років, склавши 11,94%.