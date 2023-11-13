Путін вирішив перереєструвати "Крименерго" після перемоги Ахметова в Гаазі щодо кримських активів
Президент РФ Владімір Путін передав російській владі, призначеній в окупованому Криму, акції захопленого в України "Крименерго".
Про це йдеться в указі Путіна, опублікованому на російському порталі правової інформації.
"Прийняти пропозицію уряду Російської Федерації і Ради міністрів Республіки Крим про передачу у власність Республіки Крим 100 відсотків акцій акціонерного товариства "Крименерго", - йдеться в указі.
Наразі указані акції, як вважає Путін, "перебувають у федеральній власності".
"Крименерго" входить до складу енергохолдингу ДТЕК. Це найбільша енергетична компанія анексованого Криму.
"Крименерго" було "націоналізовано" Росією після окупації півострова у квітні 2014 року.
Нагадуємо:
У вересні 2018 року ДТЕК почав підготовку позову до РФ через в втрачені активи в Криму, а в листопаді 2018 року енергохолдинг подав позов до арбітражу.
На початку листопада 2023 року стало відомо, що Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовольнив позов компанії ДТЕК проти країни-агресора Російської Федерації за захоплені активи в незаконно анексованому Криму.