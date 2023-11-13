Hyundai будує завод з виробництва 200 тисяч електромобілів щороку

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Компанія Hyundai Motor розпочне будівництво нового заводу з виробництва електромобілів у Південній Кореї потужністю 200 тис автомобілів на рік.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що роботи розпочнуться цього року, а масове виробництво має стартувати в першому кварталі 2026 року, і першою моделлю, яка зійде з конвеєра, стане позашляховик Genesis.

Hyundai інвестує 1,5 млрд дол у будівництво заводу, який займе 548 000 квадратних метрів землі на колишньому автодромі. Майданчик розташований всередині заводського комплексу Hyundai в Ульсані, який вже має річну виробничу потужність у 1,4 млн автомобілів.

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Крім того, Hyundai, яка контролює бренди Kia і Genesis, планує збільшити річний випуск електромобілів в Кореї до 1,51 млн авто до кінця цього десятиліття, або близько 40% від передбачуваного глобального виробництва групи в 3,64 млн автомобілів.

Нагадаємо:

Автовиробники Hyundai та Kia відкликають загалом 3,37 млн авто у США через ризик загоряння двигунів і просять власників паркувати їх на вулиці якомога далі від будівель до завершення ремонту.

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