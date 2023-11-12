З початку великої війни Фінляндія надала Україні допомоги на понад 2 мільярди євро
Фінляндія від початку великої війни надала допомоги Україні на суму 2,1 млрд євро.
Про це повідомив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтерв’ю Укрінформу.
"Загальна підтримка Фінляндією України з початку повномасштабної агресії Росії становить 2,1 млрд євро, з яких 1,4 млрд – на оборону", – зазначив Тавіо.
За словами міністра, Україна є найбільшим партнером Фінляндії у сфері розвитку. Фінський уряд рішуче налаштований продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.
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