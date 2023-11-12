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Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів 

Неділя, 12 листопада 2023, 15:40 - Ігор Пилипів

З моменту створення онлайн-платформа для збору коштів United24 вже зібрано понад 490 млн дол. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

"Фандрейзинговій платформі United24 вже півтора року. Зібрано понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії", – зазначив президент. 

Зеленський подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну.

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У травні минулого року президент оголосив про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів. United24 через сайт u24.gov.ua надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни. 

Нагадаємо:

За рік з початку роботи фандрейзингової платформи UNITED24 на її рахунки в НБУ було зібрано понад 325 мільйонів доларів внесків.

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Найбільшими цільовими зборами стали:

  • збір на перший флот морських дронів - було зібрано понад 500 млн грн;
  • збір "Азовсталь. Символ незламності" - загальний наклад браслетів з довоєнної партії металу "Азовсталі" склав 100 тис штук і був проданий у 44 країни, завдяки чому вдалося зібрати майже 300 млн грн;
  • збір "Міць. Українська кам’яна" - завдяки лімітованій партії "Артемсолі" зібрали понад 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для українських розвідників. 

Зеленський
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