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Негода на Київщині: без світла залишилися близько 8 тисяч домівок

Неділя, 12 листопада 2023, 14:37 - Ігор Пилипів
 
getty images

На Київщині через негоду фіксуються відключення 8 ліній 10 кВ у низці районах області, без світла близько 8 тис домівок.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зазначається, що у  Київській області продовжує йти дощ з поривами вітру до 20 м/с. Через негоду наразі фіксуються відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах.

"Наразі без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють в посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло. За прогнозами синоптиків, негода триватиме до кінця доби. Фахівці компанії готові до ліквідації можливих аварій", – йдеться в повідомленні. 

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У ДТЕК закликають мешканців бути уважними і обережними, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі у разі їх обриву.

Нагадаємо: 

На Полтавщині через сильні пориви вітру та дощ без світла залишилися 8661 абонент у 27 населених пунктах.

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електроенергія ДТЕК
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