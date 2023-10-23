SpaceX уклала угоду про запуск супутників ЄС
Аерокосмічна компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска уклала угоду про запуск щонайменше чотирьох європейських супутників Galileo у 2024 році.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Директор з навігації Європейського космічного агентства Хав’єр Бенедікто зазначив, що SpaceX і Європейське космічне агентство підписали угоду про два запуски супутників у 2024 році.
За його словами, угода передбачає, що в рамках місії компанія Ілона Маска виведе по два флагманські супутники Galileo.
Супутники планують доставити на орбіту на ракеті Falcon 9 з території США.
Угоду остаточно маються схвалити Єврокомісія і всі держави-члени ЄС. Джерела WSJ очікують, що це відбудеться до кінця цього року.
Galileo - супутникова система навігації Європейського Союзу та Європейського космічного агентства, розроблена як альтернатива американській системі GPS та російській ГЛОНАСС.
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Компанія SpaceX запустила рекламу своєї майбутньої послуги Starlink Direct to Cell, яка надаватиме послуги супутникового зв'язку на мобільних пристроях.