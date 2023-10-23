SpaceX уклала угоду про запуск супутників ЄС

Аерокосмічна компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска уклала угоду про запуск щонайменше чотирьох європейських супутників Galileo у 2024 році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Директор з навігації Європейського космічного агентства Хав’єр Бенедікто зазначив, що SpaceX і Європейське космічне агентство підписали угоду про два запуски супутників у 2024 році.

За його словами, угода передбачає, що в рамках місії компанія Ілона Маска виведе по два флагманські супутники Galileo.

Реклама:

Супутники планують доставити на орбіту на ракеті Falcon 9 з території США.

Угоду остаточно маються схвалити Єврокомісія і всі держави-члени ЄС. Джерела WSJ очікують, що це відбудеться до кінця цього року.

Galileo - супутникова система навігації Європейського Союзу та Європейського космічного агентства, розроблена як альтернатива американській системі GPS та російській ГЛОНАСС.

Реклама:

Нагадуємо:

Компанія SpaceX запустила рекламу своєї майбутньої послуги Starlink Direct to Cell, яка надаватиме послуги супутникового зв'язку на мобільних пристроях.