МВФ покращив прогноз зростання української економіки

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року.

Про це повідомила пресслужба Національного банку за результатами роботи Місії МВФ з Україною.

Під час роботи над другим переглядом програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) експерти МВФ високо оцінили надзвичайну стійкість української економіки.

Останні економічні дані свідчать про потужніше, ніж очікувалося, економічне відновлення у 2023 році та суттєве зниження темпів інфляції при значних міжнародних резервах та стабільному валютному ринку, додали в НБУ.

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"Ураховуючи це, експерти МВФ очікують потужнішого відновлення української економіки. Вони підвищили свою оцінку щодо зростання реального ВВП у 2023 році до 4,5%, хоча під час затвердження першого перегляду програми EFF цей показник оцінювався в діапазоні від 1% до 3%", – йдеться у повідомленні.

Водночас очікується, що у 2024 році зростання сповільниться до 3-4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.

Нагадаємо:

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Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування, який відкриває шлях до отримання траншу в близько 900 млн дол.





