Суму угод виходу західного бізнесу з РФ торік оцінили у 20 мільярдів доларів

Мережа "Вкусно и точка", яка з'явилась у РФ після відходу McDonald's Getty Images

На тлі відходу міжнародних компаній, які покинули ринок після початку повномасшабного російського вторгнення в Україну, у Росії з'явилась когорта бізнес-еліта, яка скористалась порожнечею після раптового виходу західних брендів.

Про це пише Bloomberg.

За оцінками нформаційно-аналітичного агентства AK&M, cума угод виходу західного бізнесу з Росії у 2022 році оцінюється в 21 млрд доларів, найбільшою з них лишається купівля сервісу Avito ексгендиректором "Мегафона" Іваном Тавріним.

"Місцеві покупці не належать до числа найбагатших людей країни і не є відомими за межами РФ. Вони були в бізнесі десятиліттями, в деяких випадках - у компаніях, які вони потім придбали, а в деяких - поряд з відомими мільярдерами. І на відміну від більшості представників старої гвардії, вони не потрапили до санкційних списків США чи ЄС", - звертає увагу Bloomberg.

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Ця бізнес-еліта є головними бенефіціарами останньої хвилі перерозподілу активів, коли Росія все більше ізолюється від Заходу.

Так, колишній керівник російського "Мегафона" і експартнер олігарха Усманова Іван Таврін нещодавно витратив понад 2 мільярди доларів на купівлю сайту оголошень Avito.

"Він також придбав інші активи, що робить його найбільшим "дилером" воєнного часу на сьогоднішній день", - підкреслює агентство.

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Водночас Arnest Group Олексія Сагала займалася парфумерією та косметикою до того, як у вересні минулого року придбала активи компанії Ball з виробництва упаковки для напоїв, а потім у серпні цього року за 1 євро придбала російські активи Heineken NV, включаючи сім пивоварних заводів.

Дружина Сагала Олена була генеральним директором компанії "Арнест", а до цього кілька років до 2012 року працювала сенатором у верхній палаті парламенту як член правлячої партії.

Олександр Говор також був одним з перших, хто почав скуповувати активи, коли іноземні компанії почали йти з Росії, придбавши російський бізнес McDonald's у травні минулого року та пакувальні заводи у вересні.

"Хоча Говор вже був франчайзинговим партнером цієї мережі швидкого харчування, купівля всієї мережі з 850 російських ресторанів стала значним кроком у порівнянні з управлінням лише 25 ресторанами", - відзначає Bloomberg.

Статки Говора пов'язані з його часткою в компанії "Южкузбассуголь", одному з найбільших російських виробників коксівного вугілля. Він вийшов з компанії у 2007 році після двох смертельних вибухів на шахті, продавши її "Євраз", металургійному концерну, співвласником якого є олігарх Роман Абрамович. Роками пізніше бізнесмен став партнером по франчайзингу McDonald's.

Утім, деякі відомі магнати також змогли отримати вигоду від відходу міжнародних компаній.

До того, як Володимир Потанін, найбагатша людина Росії, потрапив під санкції США і Британії, він купив Росбанк у Societe Generale SA. Непідсанкційний мільярдер Андрій Комаров купив три російські заводи у міжнародної пакувальної компанії Amcor Plc приблизно за 370 млн євро.

Також відбулися конфіскації активів, які принесли вигоду людям, наближеним до влади. Цього літа уряд взяв під контроль місцеві дочірні компанії Danone і Carlsberg і призначив їхніми керівниками союзників Путіна.

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Економічна правда