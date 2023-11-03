Продажі Apple падають, але iPhone покращує ситуацію

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Продажі компанії Apple продовжують падати четвертий поспіль квартал, попри високий попит на її iPhone та Apple TV+.

Про це повідомляє BBC.

Загалом доходи Apple впали на 1% до 89,5 млрд доларів за три місяці до 30 вересня порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найгірша ситуація стосується iPad і Mac. Продажі комп’ютерів Mac за квартал впали до 7,6 млрд дол, порівняно з 11,6 млрд дол роком раніше.

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Також на 10% знизився дохід від iPad до 6,44 млрд дол. Також скоротилися продажі носимих пристроїв, серед яких AirPods та Apple Watch, впавши більш ніж на 3% до 9,32 млрд дол у порівнянні з 2022 роком.

iPhone приніс Apple 89,5 млрд дол і продемонстрував зростання на 2%.

Натомість такі сервіси як iCloud і Apple Music принесли компанії 22,3 млрд дол, що на 16% більше, ніж роком раніше.

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Загалом прибуток компанії становив 22,96 млрд дол, або 1,46 дол на акцію, проти 20,72 млрд дол, або 1,29 дол на акцію торік. Обсяг продажів Apple за весь фінансовий рік становив 383,29 млрд дол, що приблизно на 3% менше, ніж у 2022 році.

Економічна правда.