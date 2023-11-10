70% українців очікують на економічний бум у повоєнній Україні – опитування 

Майже половина українців вважає, що основним джерелом економічного зростання має стати створення урядом умов для іноземних інвесторів та українських підприємців. 27, 1% опитаних розраховують на конфіскацію російських активів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

На запитання "Чи відбудеться в Україні після закінчення війни стрімке економічне зростання (наприклад, 5-7% ВВП на рік)?" 21,2% відповідей приходилось на варіант "так, воно почнеться упродовж 1-2 років після закінчення війни". А частка тих, хто вважає, що економічне зростання почнеться упродовж 3-5 років, складає 48,5% від опитаних.

Водночас, 20,2% населення не бачить умов для значного економічного зростання. Ще 9,4% опитаних важко було сказати.

Реклама:

CASE Україна

Головним джерелом стрімкого економічного зростання після війни 28,9% опитаних вважають створення урядом умов для зацікавлення іноземних інвесторів і підприємців, ще 27,1% – відшкодування росією завданих збитків, передачу Україні вилучених російських коштів і власності.

На третьому місці – покращення умов діяльності для українських підприємців (19,1%).

Лише 8,9% респондентів визначили, що пільгові позики та благодійні внески західних країн на відбудову України стануть джерелом економічного зростання.

Реклама:

*Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 11 вересня до 11 жовтня 2023 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2014 респондентів у віці 18 років і старше.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо:

За результатами опитування "Україна в умовах війни", яке проводилось соціологічною групою "Рейтинг", українці почали позитивніше оцінювати стан справ в економіці, але спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього.





