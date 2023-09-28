Українці відчувають покращення в економіці, але майбутнє їх лякає - опитування

Українці почали позитивніше оцінювати стан справ в економіці, але спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього.

Такі настрої зафіксувало 24-те загальнонаціональне опитування "Україна в умовах війни", яке проводилося соціологічною групою "Рейтинг" з 5 по 7 вересня.

Загалом стан справ в економіці за останні пів року респонденти оцінюють дещо краще, аніж у минулих опитуваннях.

Але 73% опитаних кажуть про погіршення економічного становища України, 13% - говорять про відсутність змін, 9% - про покращення.

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Щодо власного економічного становища, за останні пів року 60% відчули погіршення, у 35% - воно не змінилось, лише 5% відчули покращення.

Говорячи про економіку країни у майбутньому 29% респондентів очікують покращення, 26% - думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення.

Щодо особистої ситуації – 23% сподіваються, що у наступний рік їхнє економічне становище покращиться, 41% вважають, що воно не зміниться, 21% – мають песимістичні погляди щодо цього.

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Оцінюючи теперішній стан, кращі оцінки стану власного економічного становища дають мешканці Заходу і Центру. Також більш позитивно налаштовані молодші респонденти та ті, хто працює, особливо ті, хто знайшов нову роботу.

Щодо оцінки майбутнього у розрізі суспільства - майже такі ж тенденції. Водночас в регіональному розрізі майбутнє економіки України відносно краще оцінюють мешканці Півдня.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Було опитано 1000 респондентів.