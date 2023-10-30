Марганецький ГЗК зупинив видобуток через обстріли й брак води після підриву Каховської ГЕС

ПрАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат"(Дніпропетровська обл.) у жовтні поточного року призупинило видобуток і переробку сирої марганцевої руди, зокрема й через обстріли.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Причин зупинки підприємства кілька.

Насамперед - це військова агресія з боку Російської Федерації. Дії окупантів призвели до втрати води в Каховському водосховищі, через що неможливо поповнити запаси технічних резервуарів води, що використовуються для збагачення сирої марганцевої.

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Також до основних причин зупинки належать артилерійські обстріли російською армією об'єктів та інфраструктури промислового майданчика комбінату.

При цьому, ворожі обстріли пошкодили комунікації, будівлі та споруди цехів підприємства, а для відновлення інфраструктури комбінату потрібно багато часу і фінансування, і поки окупанти перебувають на лівому березі Дніпра, ці дії виконувати неможливо.

Найбільше через артилерійські обстріли постраждала Грушівська збагачувальна фабрика (ГЗФ), оскільки за кілька обстрілів вона зазнала серйозних пошкоджень. Там частково пошкоджено перекриття на корпусі приймання руди ГЗФ-1, а також на 90% зруйновано віконні прорізи.

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Також відключено газове і мазутне опалення на всьому проммайданчику і шахтах комбінату, оскільки опалювати ці види палива вкрай ризиковано в умовах війни.

Особливою проблемою стала відсутність води для проведення ГЗФ мокрого збагачення видобутої шахтами й кар'єром руди. Дефіцит води з'являвся не одразу, а поступово.

Ще торік ГЗФ була змушена зупинитися через те, що у зворотному циклі підприємства технічної води ставало дедалі менше, але комбінат працював завдяки придбанню технічної річкової води з централізованих мереж міськводоканалу. Після того як росіяни підірвали Каховську ГЕС, місто Марганець і всі прилеглі до нього території залишилися без води, зокрема й Марганецький ГЗК.

Певний час комбінат виконував певні роботи без циклу переробки сирої марганцевої руди, функціонували лише шахти з її видобутку. Підземні видобувні цехи доопрацювали вибої, що перебували в експлуатації, проте розконсервувати вибої, підготовлені для майбутньої роботи, не було сенсу, оскільки видобута руда за минулий період складалась на рудному складі і так і не була перероблена.

Саме тому підприємство було змушене зупинити роботи з видобутку, зазначається в повідомленні.

Наразі комбінат перебуває в простої, але під час нього частина робітників займається ремонтно-відновлювальними роботами для успішного, безпечного майбутнього запуску в роботу.

Нагадуємо:

МГЗК розробляє східну частину Нікопольського родовища марганцевих руд (Грушівсько-Басанська ділянка). До складу комбінату, зокрема, входять чотири шахти, зокрема одна перебуває у процесі будівництва, один кар'єр - Грушівський, збагачувальна фабрика.

Найбільшими акціонерами ПрАТ є компанії Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments Limited і Humax Enterprises Limited, які володіють по 23,8933% акцій ПрАТ кожна, а також Fianex Holdings Limited (усі - Кіпр), у власності якої перебуває 24% акцій.