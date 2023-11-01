Головний офіс "Банку Січ" виставили на повторні торги

ФОТО З САЙТУ БАНКУ "СІЧ"

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) 10 листопада проведе повторний аукціон з продажу майна "Банку Січ", який ліквідується Фондом.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що складу лоту увійшли офісна будівля банку, основні засоби (4857 одиниць), картки на пальне та капітальні вкладення в приміщення дизельної-чилерної в офісі.

"Колишній головний офіс банку "Січ", загальною площею понад 2,5 тис кв. м, займає 1-4 поверхи сучасного 22-поверхового будинку преміум-класу. У Фонді додають, що серед переваг об’єкту - його місцерозташування: історичний та діловий центр столиці - Шевченківський район Києва, пров. Несторівський, 6.

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Стартова ціна - 154 млн грн.

"Торги будуть проходити за англійською моделлю аукціону з покроковим підвищенням початкової ціни. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором", - додали у ФГВФО.

Нагадаємо:

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Правління Нацбанку 9 серпня 2022 року віднесло "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних – банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу через брак коштів. Після цього Фонд гарантування розпочав виведення "Банку Січ" з ринку та ввів у нього тимчасову адміністрацію.

У жовтні 2022 року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Січ".

Читайте більше про те, чому "Січ" йде з банківського ринку, у статті: Мінус один. Чому ліквідують банк "Січ" і чи будуть наступні

Економічна правда