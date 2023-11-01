У владі підготували законопроєкт, скільки років зберігати статус ВПО

У владі точаться дискусії про те, скільки років український громадянин може вважатися внутрішньопереміщеною особою.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на Всеукраїнському форумі рад внутрішньопереміщених осіб, передає "Інтерфакс-Україна".

Як випливає зі слів Верещук, наразі дискусії вже знайшли своє втілення у законопроєкті. Проте подробиць вона не назвала.

"Зараз є проєкт закону, який ми розробили разом із нашими організаціями та депутатами. Там якраз стоїть питання, яке на сьогодні ще не знайшло свій кінцевий результат, - скільки років особа-громадянин України може вважатися внутрішньопереміщеною особою. Це дуже важливе в усіх вимірах питання", - сказала Верещук.

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Вона зазначила, що в Україні є переселенці з 2014 року, є переселенці після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто став внутрішньо переміщеною особою вже двічі.

За словами віцепрем'єра, на сьогодні триває обговорення, як для держави визначити критерії, коли ВПО перестають бути переселенцями.

"Поки що однозначної відповіді немає. Ми дискутуємо, наприклад, як мінімум 5 років", - додала вона.

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Нагадуємо:

Раніше Міністерство соціальної політики після перевірки внутрішньо переміщених осіб припинило виплати понад 140 тисячам осіб, які не відповідали критеріям. Це зменшило видатки державного бюджету на 400 мільйонів гривень на місяць.

Водночас, верифікація показала, що майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.