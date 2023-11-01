Туреччина посилює регулювання криптоактивів, щоб вийти з "сірого списку" FATF

Туреччина готує нове законодавство щодо криптоактивів, щоб переконати міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), виключити її з "сірого списку" країн.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що FATF у 2021 році знизила рейтинг Туреччини до так званого сірого списку країн, які не вживають достатніх заходів для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек заявив, що звіт FATF визнав Туреччину повністю відповідною всім, окрім одного, із 40 стандартів наглядового органу.

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"Єдиним питанням, що залишилося в рамках технічної відповідності, є робота, пов'язана з криптоактивами. Ми подамо законопроєкт про криптоактиви до парламенту якнайшвидше. Після цього у Туреччини не буде причин залишатися в цьому сірому списку, якщо не буде інших політичних міркувань", - сказав Сімсек.

Додається, що Сімсек не надав жодних інших подробиць про заплановані законодавчі зміни.

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Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумками триденної зустрічі в Сінгапурі вирішила внести Болгарію, державу-члена ЄС, до так званого сірого списку країн, які потребують посиленого моніторингу.