Курс валют на 1 листопада: гривня продовжує зміцнюватись до євро

1 листопада готівкова гривня стабільна на "чорному ринку", в банках продовжує зміцнюватись до євро, але ослабла до долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,62 – 37,77 грн проти котирувань у 37,37 – 37,8 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,04 – 40,27 грн проти курсу 40,11 – 40,26 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,4 - 37,9 грн (курс на 31 жовтня – 37,5 - 38,5 грн);

Євро – 39,75 - 40,4 грн (курс на 31 жовтня – 39,8 - 40,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,0 - 37,6 грн;

Ощадбанк – 37,4 - 38,0 грн;

Укрексімбанк – 37,25 - 37,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.

Економічна правда