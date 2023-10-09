Фрідман переїхав із Британії до Ізраїлю, але зараз перебуває в Москві

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Підсанкційний російський олігарх Міхаіл Фрідман покинув Велику Британію та переїхав до Ізраїлю. Зараз він перебуває в Москві.

Про це пише "РБК" із посиланням на джерело, близьке до олігарха.

За словами співрозмовника, Фрідман зараз перебуває в Москві. Інформацію про це підтвердили і в "Альфа-груп" і додали, що "зараз бізнесмен перебуває в Москві і тепер планує відвідувати Росію регулярно".

Фрідман став одним із перших російських олігархів, які потрапили під санкції після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року - 28 лютого 2022 року санкції запровадив ЄС, у у березні 2022-го це зробила Велика Британія.

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США запровадили санкції проти Фрідмана у серпні 2023 року.

Санкції ввели і проти інших співвласників "Альфа-груп" - Пьотра Авена та Германа Хана. Однією з підстав для санкцій стала участь Авена у зустрічі бізнесменів із президентом РФ Путіним у Кремлі 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

При цьому Фрідман залишився у Великій Британії - він заявляв, що життя під санкціями можна порівняти з домашнім арештом, а блокування карток не дає йому змоги здійснювати навіть невеликі витрати на кшталт оплати послуг прибиральниці. У Фрідмана є паспорт Ізраїлю, але немає будинку в цій країні і доступу до коштів, щоб придбати житло десь іще, окрім Лондона, говорив він.

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Доповнено.

Фрідман розповів агентству Bloomberg, що переїхав до Ізраїлю тиждень тому, але через атаку ХАМАС на Ізраїль приїхав до Москви.

"Зараз я прилетів до Москви через ситуацію, що склалася. Коли все заспокоїться, я планую повернутися до Ізраїлю і жити там постійно", - сказав олігарх.

"Неможливо жити у Великій Британії під санкціями", - заявив він, пояснюючи рішення переїхати до Ізраїлю.

Нагадаємо:

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Фрідману, Авену та Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.

За даними джерел ЕП, серед арештованих активів - 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.. А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна".

Британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування ймовірного ухилення від санкцій російським мільярдером Міхаілом Фрідманом після обшуку в його лондонському маєтку у грудні 2022 року.

Раніше Фрідман у Лондоні відмовився відповісти на запитання журналістів УП, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, зіславшись на "заборону юристів".

Економічна правда