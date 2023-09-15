Британія припинила розслідування проти Фрідмана щодо обходу санкцій

getty images

Британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування ймовірного ухилення від санкцій російським мільярдером Міхаілом Фрідманом після обшуку в його лондонському маєтку у грудні 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

Видання нагадує, що у грудні минулого в обшуку маєтку Фрідмана вартістю 65 млн фунтів стерлінгів на півночі Лондона брали участь понад 50 офіцерів - тоді вони заарештували Фрідмана, вилучивши "цифрові пристрої та значну кількість готівки". Згодом його відпустили під заставу.

"NCA може підтвердити, що не вживатиме жодних подальших заходів проти Фрідмана на підставі ордеру, виконаного у грудні 2022 року", - заявив речник регулятора у відповідь на запит Bloomberg.

Реклама:

"Триває розслідування щодо пов'язаних з ним підозрюваних, які підпадають під більш широке розслідування", - додали в NCA.

Фрідман є одним з найвідоміших російських олыгархыв, який заробив мільярди в банківській, нафтовій сферах та у роздрібній торгівлі.

Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти Фрідмана та його партнерів невдовзі післяпочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заморозивши його активи. Він залишився жити в Лондоні. США запровадили санкції минулого місяця.

Реклама:

Розслідування, як повідомляє NCA, було пов'язане з передбачуваною виплатою кредиту з "Альфа-банку" його виконавчому помічнику перед тим, як проти олігарха ввели санкції.

Агентство визнало, що ордер на обшук містить "технічні помилки".

На судовому засіданні в липні Фрідман заявив, що обшук був незаконним і спирався на "компромат", включаючи звіт 15-річної давнини, в якому містилася низка недоведених кримінальних звинувачень.

Фрідман відмовився коментувати рішення NCA.

"Тим не менш, розслідування для Фрідмана не закінчилися. На нього чекає окреме розслідування в Україні щодо його участі у фінансуванні російської війни через підконтрольний йому інвестиційний консорціум "Альфа-груп", - додає Bloomberg.

Нагадаємо:

У грудні 2022 року Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії (NCA) затримало російського олігарха Міхаіла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу.

У квітні 2023 року стало відомо, що Британія зупинила розслідування за двома з трьох початкових звинувачень проти підсанкційного російського олігарха Міхаіла Фрідмана через чотири місяці після його арешту.

Економічна правда