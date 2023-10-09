Коболєв, який перебуває під слідством в Україні, став радником президента Молдови 

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв став радником президента Молдови Маї Санду.

Про це розповів сам Коболєв на засіданні Вищого антикорупційного суду, який розглядав продовження йому запобіжного заходу.

За словами екс-глави "Нафтогазу", він бере участь у процесі аудиту боргів Молдови перед російським "Газпромом".

"Я є радником президента Молдови, я допомагаю цій країні завершити процес аудиту боргів перед "Газпромом"", - сказав Коболєв на суді.

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Це оголошення він зробив у зв'язку з клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжити запобіжний захід.

"Ці обов'язки (у межах обраного запобіжного заходу, - ред.) відносно сильно шкодять моїм можливостям як працювати, так і виконувати завдання, які важливі для забезпечення енергетичної безпеки України та деяких країн Європи. Прошу суд клопотання відхилити", - заявив Коболєв.

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За часів управління "Нафтогазом" Юрієм Вітренком, у компанії заявляли, що ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв забрав собі більшу частину премії за перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі в розмірі 599,6 млн грн, незважаючи на те, що він навіть не керував цим напрямком.

6 жовтня 2023 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив Коболєву запобіжний захід на один місяць.

Підозрюваний зобов'язаний: прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон.

САП і НАБУ в січні 2023 року повідомили ексочільнику НАК про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума значно перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Наприкінці вересня 2023 року ВАКС знизив заставу Коболєва з 229,248 млн грн до рівня фактично внесеного 107,127 млн і зняв із нього електронний браслет.