Всі розділи
Укр / Рус

На вокзалах та в поїздах УЗ працюватимуть маршали безпеки: чим відрізняються від охорони

Понеділок, 9 жовтня 2023, 12:59 - Анастасія Жарикова

АТ "Укрзалізниця" запроваджує маршалів залізничної безпеки на вокзалах та в поїздах - перші з них вже розпочали роботу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби", - зазначили в УЗ.

У компанії пояснили, що на відміну від охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників.

Реклама:

 "Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко. 

Перші маршали УЗ розпочали свою роботу у вересні. Зокрема, на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів. 

Нагадуємо:

Реклама:

У липні метою посилення безпеки пасажирських перевезень, Укрзалізниця ухвалила рішення повернути воєнізовану охорону до поїздів, і наразі вже реалізувала це рішення на трьох маршрутах.

У червні 2023 року Укрзалізниця запустила продаж квитків в жіночі купе. Наразі вони доступні лише на окремих напрямках, де потяги проводять тривалий час у дорозі.

Укрзалізниця послуги
Реклама:
Матеріали за темою
УЗ повернули 20 мільйонів збитків від махінацій із закупівлями газу 5 жовтня 2023, 17:48
В Україні запускають новий міжнародний поїзд: маршрут не діяв 18 років 4 жовтня 2023, 10:51
"Укрзалізниця" визначить нового постачальника продуктів у "Інтерсіті" до кінця року 26 вересня 2023, 20:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті