На вокзалах та в поїздах УЗ працюватимуть маршали безпеки: чим відрізняються від охорони

АТ "Укрзалізниця" запроваджує маршалів залізничної безпеки на вокзалах та в поїздах - перші з них вже розпочали роботу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби", - зазначили в УЗ.

У компанії пояснили, що на відміну від охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників.

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"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Перші маршали УЗ розпочали свою роботу у вересні. Зокрема, на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

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У липні метою посилення безпеки пасажирських перевезень, Укрзалізниця ухвалила рішення повернути воєнізовану охорону до поїздів, і наразі вже реалізувала це рішення на трьох маршрутах.

У червні 2023 року Укрзалізниця запустила продаж квитків в жіночі купе. Наразі вони доступні лише на окремих напрямках, де потяги проводять тривалий час у дорозі.