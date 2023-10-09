Ізраїльський шекель впав до майже 8-річного мінімуму

Ізраїльський шекель 9 жовтня впав до майже восьмирічного мінімуму щодо долара США через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що валютна пара не особливо активна в азіатські години. Востаннє шекель впав більш ніж на 3% проти долара до 3,9581.

Бойовики ісламістського угруповання ХАМАС убили 700 ізраїльтян nf викрали десятки інших під час нападу на ізраїльські міста в суботу. У відповідь Ізраїль почав власну операцию: ізраїльські повітряні удари вразили житлові квартали, тунелі, мечеть і будинки офіційних осіб ХАМАС в Газі в неділю.

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Нагадуємо:

Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.

Через безпрецедентну атаку терористів ХАМАС проти Ізраїлю низка авіакомпаній у суботу скасували свої рейси до Тель-Авіва.

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Інвестори очікують, що геополітичні ризики в Ізраїлі можуть призвести до зростання попиту на золото та облігації США.