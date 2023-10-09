Ізраїльський шекель впав до майже 8-річного мінімуму
Ізраїльський шекель 9 жовтня впав до майже восьмирічного мінімуму щодо долара США через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
Про це повідомляє Reuters.
Агентство зазначає, що валютна пара не особливо активна в азіатські години. Востаннє шекель впав більш ніж на 3% проти долара до 3,9581.
Бойовики ісламістського угруповання ХАМАС убили 700 ізраїльтян nf викрали десятки інших під час нападу на ізраїльські міста в суботу. У відповідь Ізраїль почав власну операцию: ізраїльські повітряні удари вразили житлові квартали, тунелі, мечеть і будинки офіційних осіб ХАМАС в Газі в неділю.
Нагадуємо:
Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
Через безпрецедентну атаку терористів ХАМАС проти Ізраїлю низка авіакомпаній у суботу скасували свої рейси до Тель-Авіва.
Інвестори очікують, що геополітичні ризики в Ізраїлі можуть призвести до зростання попиту на золото та облігації США.